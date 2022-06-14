Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Mayıs döneminde %11,5 düştü

Salı, 14 Haziran 2022 11:24:37 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Mayıs ayında yıllık %18,6 artışla 68.220 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %20 artışla 51.750 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %11,5 düşerek 290.816 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk beş ayında motorlu araç ihracatı yıllık %2,7 düşüşle 380.372 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %15,9 düşüşle 215.892 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %24,2 artışla 139.112 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %3 artışla 12,66 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %14,4 düşüşle 3,62 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Mayıs ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %25,5 artışla 40.080 adet ve binek araç ithalatı yıllık %35,1 artışla 33.442 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %11,9 düşüşle 164.380 adet ve binek araç ithalatı yıllık %10,2 düşüşle 134.651 adet seviyelerinde yer aldı.