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Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Mart döneminde %7 düştü

Salı, 15 Nisan 2025 12:17:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Mart ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %29,4 ve yıllık %6,5 artışla 121.510 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %5,5 artışla 91.828 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %7 düşerek 285.818 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk üç ayında motorlu araç ihracatı yıllık %0,9 düşüşle 254.683 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %2,9 düşüşle 149.843 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %12,4 düşüşle 76.331 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %1,9 artışla 9,38 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %11,6 artışla 2,76 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Mart ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %9,4 artışla 85.581 adet, binek araç ithalatı ise ve yıllık %3 artışla 63.282 adet oldu. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %3,8 düşüşle 196.687 adet ve binek araç ithalatı yıllık %4,7 düşüşle 152.199 adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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