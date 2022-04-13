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Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Mart döneminde %22,6 düştü

Çarşamba, 13 Nisan 2022 10:44:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki motorlu araç satışları bu yılın Mart ayında yıllık %31,8 düşüşle 68.245 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %34,3 düşüşle 50.173 adet oldu. Bununla birlikte Türkiye’deki motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %22,6 düşerek 160.016 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk üç ayında Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %13,6 düşüşle 225.550 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %19,9 düşüşle 124.599 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %2,9 düşüşle 85.439 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %3 düşüşle 7,58 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %21,3 düşüşle 2,09 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Mart ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %30,6 düşüşle 39.999 adet ve binek araç ithalatı yıllık %30,3 düşüşle 32.800 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %23,3 düşüşle 90.699 ve binek araç ithalatı yıllık %22,7 düşüşle 74.473 adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa otomotiv 

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