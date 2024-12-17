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Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Kasım döneminde %0,9 düştü

Salı, 17 Aralık 2024 11:39:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Kasım ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %24,6 ve yıllık %4,7 artışla 125.132 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %3,5 artışla 94.595 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %0,9 düşerek 1.109.117 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk 11 ayında motorlu araç ihracatı yıllık %1,2 düşüşle 915.446 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %1,3 düşüşle 593.562 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %4,4 düşüşle 251.748 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %2,7 artışla 33,35 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %2,4 artışla 10,08 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Kasım ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı aylık %20,6 ve yıllık %12 artışla 86.462 adet, binek araç ithalatı ise aylık %20,1 ve yıllık %4,1 artışla 63.874 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %8,5 artışla 770.321 adet ve binek araç ithalatı yıllık %5,4 artışla 596.241 adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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