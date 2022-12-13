Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Kasım döneminde %0,2 azaldı

Salı, 13 Aralık 2022 13:22:34 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Kasım ayında yıllık %34,9 artışla 86.481 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %37,8 artışla 59.222 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %0,2 düşerek 705.183 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk 11 ayında motorlu araç ihracatı yıllık %5 artışla 876.187 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %0,4 artışla 509.364 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %13,5 artışla 309.328 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %5,3 artışla 28,33 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %4,6 düşüşle 7,98 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Kasım ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %40,3 artışla 50.285 adet ve binek araç ithalatı yıllık %37,4 artışla 37.777 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %0,6 düşüşle 392.169 adet ve binek araç ithalatı yıllık %0,1 düşüşle 312.789 adet seviyelerinde yer aldı.