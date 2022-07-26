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Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Haziran döneminde %8,8 düştü

Salı, 26 Temmuz 2022 11:06:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Haziran ayında yıllık %1,9 artışla 84.866 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %2,9 artışla 64.134 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %8,8 düşerek 375.683 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk altı ayında motorlu araç ihracatı yıllık %1,2 artışla 466.995 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %8,8 düşüşle 271.054 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %19,6 artışla 165.017 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %5,3 artışla 15,48 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %7 düşüşle 4,48 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Haziran ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %4,8 düşüşle 43.313 adet ve binek araç ithalatı yıllık %2,1 düşüşle 35.156 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %10,5 düşüşle 207.662 adet ve binek araç ithalatı yıllık %8,6 düşüşle 169.807 adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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