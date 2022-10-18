Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Eylül döneminde %5,6 azaldı

Salı, 18 Ekim 2022 10:39:36 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Eylül ayında yıllık %11 artışla 66.304 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %2,9 artışla 44.681 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %5,6 düşerek 549.630 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk dokuz ayında motorlu araç ihracatı yıllık %2,4 artışla 687.966 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %1,2 düşüşle 396.604 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %8,1 artışla 245.313 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %4,6 artışla 22,66 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %3,3 düşüşle 6,40 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Eylül ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %6,4 artışla 36.131 adet ve binek araç ithalatı yıllık %4,5 artışla 28.515 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %7 düşüşle 304.083 adet ve binek araç ithalatı yıllık %5,9 düşüşle 245.315 adet seviyelerinde yer aldı.