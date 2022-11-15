Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Ekim döneminde %3,7 azaldı

Salı, 15 Kasım 2022 10:21:45 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Ekim ayında yıllık %15 artışla 69.093 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %17,1 artışla 47.440 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %3,7 düşerek 618.723 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk 10 ayında motorlu araç ihracatı yıllık %2,7 artışla 779.317 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %1,8 düşüşle 447.374 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %10,2 artışla 280.010 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %4,3 artışla 25,37 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %5,3 düşüşle 7,14 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Ekim ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %20,5 artışla 37.918 adet ve binek araç ithalatı yıllık %19,1 artışla 29.697 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %4,6 düşüşle 342.006 adet ve binek araç ithalatı yıllık %3,7 düşüşle 275.012 adet seviyelerinde yer aldı.