Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak ayında %60,8 arttı

Salı, 16 Şubat 2021 11:41:41 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Ocak ayında Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %60,8 artışla 45.230 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda, Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %60,6 artışla 35.358 adet oldu.

Öte yandan, söz konusu ay Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %13,8 düşüşle 77.569 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık bazda %20,5 düşüşle 48.050 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık bazda %8,6 artışla 30.611 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %6,4 düşüşle 2,30 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %22,4 düşüşle 801,92 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ocak ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %69,9 artışla 27.668 adet ve binek araç ithalatı yıllık %69,1 artışla 23.153 adet olarak kaydedildi.