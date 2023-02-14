Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak ayında %34,6 arttı

Salı, 14 Şubat 2023 11:20:46 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Ocak ayında yıllık %34,6 artışla 53.509 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda binek araç satışları yıllık %28,5 artışla 37.288 adet seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında motorlu araç ihracatı yıllık %16,9 artışla 79.381 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %46,1 artışla 51.122 adet seviyesine yükseldi. Söz konusu ayda Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı yıllık %18,3 düşüşle 23.167 adet seviyesine geriledi. Ocak ayında ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %23,2 artışla 2,78 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %40,3 düşüşle 873,71 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Ocak ayında motorlu araç ithalatı yıllık %61,2 artışla 34.291 adet ve binek araç ithalatı yıllık %46,2 artışla 25.889 adet olarak kaydedildi.