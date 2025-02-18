 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak ayında %14,7 düştü

Salı, 18 Şubat 2025 11:30:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Ocak ayında aylık %60,1 ve yıllık %14,7 düşüşle 70.412 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %12,6 düşüşle 55.944 adet oldu.

Söz konusu ayda ülkenin toplam motorlu araç ihracatı yıllık %3,5 artışla 78.191 adet, binek araç ihracatı ise yıllık %6,6 artışla 47.316 adet olarak gerçekleşti.

Ocak ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %10 düşüşle 47.497 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %11,4 düşüşle 37.418 adet olarak kaydedildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ocak’ta aylık %30,6 geriledi

18 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak’ta %2,8 düştü

17 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları Ocak ayında %13,9 azaldı

05 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Aralık’ta aylık %26,4 arttı

22 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2024’te %7 düştü

13 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları 2024 yılında %0,5 yükseldi

07 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Kasım ayında aylık %9,8 geriledi

20 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Kasım döneminde %0,9 düştü

17 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %8,1 düştü

16 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları Ocak-Kasım döneminde %0,5 azaldı

04 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis