Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak ayında %14,7 düştü

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Ocak ayında aylık %60,1 ve yıllık %14,7 düşüşle 70.412 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %12,6 düşüşle 55.944 adet oldu.
Söz konusu ayda ülkenin toplam motorlu araç ihracatı yıllık %3,5 artışla 78.191 adet, binek araç ihracatı ise yıllık %6,6 artışla 47.316 adet olarak gerçekleşti.
Ocak ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %10 düşüşle 47.497 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %11,4 düşüşle 37.418 adet olarak kaydedildi.