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Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Ağustos döneminde %7,5 azaldı

Salı, 13 Eylül 2022 09:58:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Ağustos ayında yıllık %13,7 düşüşle 52.256 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %21,3 düşüşle 35.230 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %7,5 düşerek 483.285 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk sekiz ayında motorlu araç ihracatı yıllık %0,7 düşüşle 591.156 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %7,2 düşüşle 339.403 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %10,1 artışla 211.298 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %3,7 artışla 19,87 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %6,5 düşüşle 5,61 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Ağustos ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %3,6 düşüşle 31.360 adet ve binek araç ithalatı yıllık %4,5 düşüşle 23.666 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %8,6 düşüşle 267.961 adet ve binek araç ithalatı yıllık %7,1 düşüşle 216.800 adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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