Türkiye'nin motorlu araç satışları 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %10,6 geriledi

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Temmuz ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %23,3 ve yıllık %24,5 düşüşle 83.713 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %25,8 düşüşle 62.478 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %10,6 düşüşle 661.249 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk yedi ayında motorlu araç ihracatı yıllık %13,6 düşüşle 542.401 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %29,2 düşüşle 255.679 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye'den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %13 artışla 216.859 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %1,8 artışla 23,86 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %9,2 düşüşle 6,26 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Temmuz ayında Türkiye'nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %28,7 düşüşle 55.782 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %28,8 düşüşle 41.484 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %17 düşüşle 437.176 adet ve binek araç ithalatı yıllık %19 düşüşle 326.159 adet seviyelerinde yer aldı.