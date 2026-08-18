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Türkiye'nin motorlu araç satışları 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %10,6 geriledi

Salı, 18 Ağustos 2026 11:31:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Temmuz ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %23,3 ve yıllık %24,5 düşüşle 83.713 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %25,8 düşüşle 62.478 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %10,6 düşüşle 661.249 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk yedi ayında motorlu araç ihracatı yıllık %13,6 düşüşle 542.401 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %29,2 düşüşle 255.679 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye'den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %13 artışla 216.859 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %1,8 artışla 23,86 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %9,2 düşüşle 6,26 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Temmuz ayında Türkiye'nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %28,7 düşüşle 55.782 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %28,8 düşüşle 41.484 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %17 düşüşle 437.176 adet ve binek araç ithalatı yıllık %19 düşüşle 326.159 adet seviyelerinde yer aldı.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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