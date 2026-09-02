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Türkiye'de araç satışları 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %11,9 azaldı

Çarşamba, 02 Eylül 2026 13:40:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %0,3 artışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %20,3 düşüşle 81.031 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %1,5 ve yıllık %25,2 azalışla 61.529 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %6,5 ve yıllık %0,3 artarak 19.502 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %11,9 düşüşle 719.996 adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %13,8 azalarak 564.241 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %4,4 düşerek 155.755 adet seviyelerinde yer aldı.

Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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