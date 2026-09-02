Türkiye'de araç satışları 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %11,9 azaldı

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %0,3 artışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %20,3 düşüşle 81.031 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %1,5 ve yıllık %25,2 azalışla 61.529 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %6,5 ve yıllık %0,3 artarak 19.502 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %11,9 düşüşle 719.996 adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %13,8 azalarak 564.241 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %4,4 düşerek 155.755 adet seviyelerinde yer aldı.