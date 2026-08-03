Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye planlı bakım çalışmaları için üretime ara verecek

Basında çıkan haberlere göre Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'daki üretim tesisinde planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları kapsamında üretime geçici olarak ara verecek. Üretim faaliyetleri 3-17 Ağustos tarihleri arasında durdurulacak.

Planlı bakım ve onarım çalışmalarının üretim hatlarının performansını ve verimliliğini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Söz konusu bakım döneminin üretim süreçlerinin sürdürülebilirliği ve operasyonel verimliliğin korunması açısından rutin uygulamaların bir parçası olduğu ifade edildi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya fabrikasında ürettiği araçların önemli bölümünü ihraç ediyor. Şirket, üretim ve ihracat performansıyla Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticileri arasında yer alıyor.