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Türkiye’nin motorlu araç satışları 2026’nın ilk yarısında %8,2 düştü

Salı, 14 Temmuz 2026 14:23:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Haziran ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %26,3 artış ve yıllık %10,9 düşüşle 109.135 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %10,4 düşüşle 83.978 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %8,2 düşüşle 577.583 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk altı ayında motorlu araç ihracatı yıllık %12,3 düşüşle 462.552 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %27,3 düşüşle 220.083 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %13,1 artışla 182.770 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %3,4 artışla 20,36 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %7,3 düşüşle 5,36 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Haziran ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %24,3 düşüşle 70.464 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %25,7 düşüşle 52.845 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %15 düşüşle 381.408 adet ve binek araç ithalatı yıllık %17,4 düşüşle 284.675 adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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