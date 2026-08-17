Türkiye'nin motorlu araç üretimi 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %8,1 düşüş kaydetti

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Temmuz ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %16,7 ve yıllık %19,2 düşüşle 103.817 adet oldu. Ocak-Temmuz döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %8,1 düşüşle 767.216 adet seviyesine indi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %31,8 düşüşle 56.187 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %3,4 artışla 47.630 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk yedi ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %18,6 düşüşle 424.667 adet ve ticari araç üretimi yıllık %9,3 artışla 342.549 adet seviyelerinde kaydedildi.

Temmuz ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %58,5 olurken, Ocak-Temmuz döneminde söz konusu oran %61,6 seviyesinde yer aldı.