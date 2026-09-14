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Türkiye'nin motorlu araç üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %7,3 geriledi

Pazartesi, 14 Eylül 2026 14:08:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Ağustos ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %28,3 düşüş ve yıllık %1,5 artışla 74.368 adet oldu. Ocak-Ağustos döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %7,3 düşüşle 841.583 adet seviyesine indi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %22,1 düşüşle 33.503 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %35 artışla 40.865 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk sekiz ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %18,8 düşüşle 458.169 adet ve ticari araç üretimi yıllık %11,5 artışla 383.414 adet seviyelerinde kaydedildi.

Ağustos ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %41,8 olurken, Ocak-Ağustos döneminde söz konusu oran %59,1 seviyesinde yer aldı.

Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv Üretim 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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