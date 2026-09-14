Türkiye'nin motorlu araç üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %7,3 geriledi

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Ağustos ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %28,3 düşüş ve yıllık %1,5 artışla 74.368 adet oldu. Ocak-Ağustos döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %7,3 düşüşle 841.583 adet seviyesine indi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %22,1 düşüşle 33.503 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %35 artışla 40.865 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk sekiz ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %18,8 düşüşle 458.169 adet ve ticari araç üretimi yıllık %11,5 artışla 383.414 adet seviyelerinde kaydedildi.

Ağustos ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %41,8 olurken, Ocak-Ağustos döneminde söz konusu oran %59,1 seviyesinde yer aldı.