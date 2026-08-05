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Türkiye'de araç satışları 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %10,7 azaldı

Çarşamba, 05 Ağustos 2026 10:35:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %23,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %25 düşüşle 80.786 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %25,6 ve yıllık %25,8 azalışla 62.478 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %22,2 ve yıllık %13,1 düşerek 18.308 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %10,7 düşüşle 638.965 adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %12,1 azalarak 502.712 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %5,1 düşerek 136.253 adet seviyelerinde yer aldı.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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