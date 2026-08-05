Türkiye'de araç satışları 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %10,7 azaldı

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %23,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %25 düşüşle 80.786 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %25,6 ve yıllık %25,8 azalışla 62.478 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %22,2 ve yıllık %13,1 düşerek 18.308 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %10,7 düşüşle 638.965 adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %12,1 azalarak 502.712 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %5,1 düşerek 136.253 adet seviyelerinde yer aldı.