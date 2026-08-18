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Türkiye'de yeni motorlu araç kayıtları 2026'nın Temmuz ayında %6,5 arttı

Salı, 18 Ağustos 2026 11:47:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Temmuz ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %6,5 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %19,4 düşüş göstererek 207.508 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %6,9 artış ve yıllık %25,9 düşüşle 78.761 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %38'ini oluşturdu.

Öte yandan Temmuz ayında yeni kamyonet kayıtları Mayıs ayına kıyasla %18,7 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %30,3 düşüş göstererek 19.609 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %9,4'ünü oluşturdu.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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