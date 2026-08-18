Türkiye'de yeni motorlu araç kayıtları 2026'nın Temmuz ayında %6,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Temmuz ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %6,5 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %19,4 düşüş göstererek 207.508 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %6,9 artış ve yıllık %25,9 düşüşle 78.761 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %38'ini oluşturdu.
Öte yandan Temmuz ayında yeni kamyonet kayıtları Mayıs ayına kıyasla %18,7 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %30,3 düşüş göstererek 19.609 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %9,4'ünü oluşturdu.