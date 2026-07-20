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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2026’nın Haziran ayında %21,9 yükseldi

Pazartesi, 20 Temmuz 2026 14:39:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Haziran ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %21,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,9 artış göstererek 194.740 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %2,8 düşüş ve yıllık %1,8 artışla 73.665 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %37,8'ini oluşturdu.

Öte yandan Haziran ayında yeni kamyonet kayıtları Mayıs ayına kıyasla %5,8 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,7 artış göstererek 16.519 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %8,5'ini oluşturdu.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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