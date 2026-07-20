Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2026’nın Haziran ayında %21,9 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Haziran ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %21,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,9 artış göstererek 194.740 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %2,8 düşüş ve yıllık %1,8 artışla 73.665 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %37,8'ini oluşturdu.
Öte yandan Haziran ayında yeni kamyonet kayıtları Mayıs ayına kıyasla %5,8 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,7 artış göstererek 16.519 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %8,5'ini oluşturdu.