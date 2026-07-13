Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2026’nın ilk yarısında %6,1 geriledi

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Haziran ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %38,1 ve yıllık %15,5 artışla 124.679 adet oldu. Ocak-Haziran döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %6,1 düşüşle 663.397 adet seviyesine indi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %5 artışla 67.113 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %30,8 artışla 57.566 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk altı ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %16,1 düşüşle 368.480 adet ve ticari araç üretimi yıllık %10,3 artışla 294.917 adet seviyelerinde kaydedildi.

Haziran ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %69,9 olurken, Ocak-Haziran döneminde söz konusu oran %62,1 seviyesinde yer aldı.