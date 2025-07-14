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Türkiye’nin motorlu araç satışları 2025’in ilk yarısında %4,7 arttı

Pazartesi, 14 Temmuz 2025 17:05:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Haziran ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %9,7 ve yıllık %12 artışla 122.508 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %6,6 artışla 93.676 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %4,7 artarak 629.056 adede yükseldi.

Öte yandan bu yılın ilk altı ayında motorlu araç ihracatı yıllık %7,5 artışla 530.322 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %5,5 düşüşle 302.759 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %15,9 artışla 164.431 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %11,7 artışla 19,69 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %11,6 artışla 5,79 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Haziran ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %22 artışla 93.095 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %14,7 artışla 71.082 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %10 artışla 448.729 adet ve binek araç ithalatı yıllık %6,9 artışla 344.506 adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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