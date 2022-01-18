Türkiye’nin motorlu araç satışları 2021’de %2,9 düştü

Salı, 18 Ocak 2022 10:51:17 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %38,4 düşüşle 66.505 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda, Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %46 düşüşle 43.559 adet oldu. Bununla birlikte, geçtiğimiz yılın tamamında Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %2,9 düşerek 772.722 adede geriledi.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %2,2 artışla 937.005 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık bazda %5,2 düşüşle 565.361 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık bazda %17,9 artışla 310.874 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %15,2 artışla 29,87 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %0,4 düşüşle 9,27 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Aralık ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %42,1 düşüşle 31.267 adet ve binek araç ithalatı yıllık %49,8 düşüşle 22.816 adet olarak kaydedildi. Yılın tamamında ise, Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %0,3 düşüşle 425.658 adet olurken, binek araç ithalatı yıllık %6,8 düşüşle 335.896 adet seviyesine geriledi.