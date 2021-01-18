Türkiye’nin motorlu araç satışları 2020’de %61,9 arttı

Pazartesi, 18 Ocak 2021 09:54:45 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %16,2 artışla 107.969 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda, Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %14 artışla 80.721 adet oldu. Bununla birlikte, yılın Ocak-Aralık döneminde Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %61,9 artarak 796.200 adede yükseldi.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %26,8 düşüşle 916.543 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık bazda %28 düşüşle 596.616 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık bazda %7,3 düşüşle 358.182 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %16,9 düşüşle 25,94 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %21,5 düşüşle 9,31 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Aralık ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %10 artışla 54.057 adet ve binek araç ithalatı yıllık %12,8 artışla 45.486 adet olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıl ise, Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %54,1 artışla 427.028 adet olurken, binek araç ithalatı yıllık %56,7 artışla 360.450 adet seviyesine ulaştı.