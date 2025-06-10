Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Nisan döneminde %8,9 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Nisan ayında aylık %37,5 artış ve yıllık %2,7 düşüşle 268.490 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %40,1 artış ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %11,7 düşüşle 136,81 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk dört ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %8,9 artışla 1,09 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %2,7 düşüşle 559,84 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %352,6 artışla 364.363 mt ile Malezya oldu. Malezya’yı, yıllık %0,8 düşüşle 207.282 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya ve 102.385 mt ihracat yapan Çin takip etti.
Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Nisan 2025
|Ocak-Nisan 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Nisan 2025
|Nisan 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Malezya
|364.363
|80.508
|352,6
|96.522
|42.049
|129,5
|Rusya
|207.282
|205.617
|0,8
|19.177
|11.535
|304
|Çin
|102.385
|30
|-
|8
|-
|-
|Ukrayna
|81.711
|30.678
|166,4
|21.160
|-
|-
|Umman
|50.123
|15.657
|220,1
|29.112
|-
|-
|Vietnam
|46.607
|-
|-
|46.607
|-
|-
|Pakistan
|35.757
|29.493
|21,2
|7.414
|10.904
|-32
|Azerbaycan
|32.551
|28.885
|12,7
|4.627
|11.344
|-59,2
|İran
|20.590
|36.221
|-43,2
|838
|10.845
|-92,3
|Kazakistan
|15.422
|10.694
|44,2
|4.669
|10.694
|-56,3
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Nisan 2025