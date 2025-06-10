Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Nisan döneminde %8,9 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Nisan ayında aylık %37,5 artış ve yıllık %2,7 düşüşle 268.490 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %40,1 artış ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %11,7 düşüşle 136,81 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dört ayında ise, Türkiye 'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %8,9 artışla 1,09 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %2,7 düşüşle 559,84 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %352,6 artışla 364.363 mt ile Malezya oldu. Malezya’yı, yıllık %0,8 düşüşle 207.282 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya ve 102.385 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk dört ayında Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2025 Ocak-Nisan 2024 Yıllık değişim

(%) Nisan 2025 Nisan 2024 Yıllık değişim (%) Malezya 364.363 80.508 352,6 96.522 42.049 129,5 Rusya 207.282 205.617 0,8 19.177 11.535 304 Çin 102.385 30 - 8 - - Ukrayna 81.711 30.678 166,4 21.160 - - Umman 50.123 15.657 220,1 29.112 - - Vietnam 46.607 - - 46.607 - - Pakistan 35.757 29.493 21,2 7.414 10.904 -32 Azerbaycan 32.551 28.885 12,7 4.627 11.344 -59,2 İran 20.590 36.221 -43,2 838 10.845 -92,3 Kazakistan 15.422 10.694 44,2 4.669 10.694 -56,3

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Nisan 2025