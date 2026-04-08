Türkiye’nin kütük ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %24,8 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %45,9 ve yıllık %92,7 artışla 429.681 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %42,2 ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %74,9 artışla 209,26 milyon $ oldu.
Yılın ilk iki ayında ise Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %24,8 artışla 724.162 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %17,4 artışla 356,39 $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %102,8 artışla 236.013 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %71,6 artışla 175.680 mt kütük ve blum ihraç eden Çin ve 60.594 mt ihracat yapan BAE takip etti.
Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Şubat 2026
|Ocak-Şubat 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Şubat 2026
|Şubat 2025
|
Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|687.262
|211.795
|224,5
|114.843
|50.029
|129,6
|Çin
|565.150
|321.449
|75,8
|114.411
|42.795
|167,3
|BAE
|379.458
|-
|-
|73.912
|-
|-
|Malezya
|126.452
|29.684
|326
|37.597
|14.027
|168
|Ukrayna
|117.668
|94.957
|23,9
|18.810
|37.028
|-49,2
|Cezayir
|91.576
|216.859
|-57,8
|-
|30.589
|-
|Umman
|57.986
|29.912
|93,9
|30.436
|-
|-
|Pakistan
|57.867
|-
|-
|15.638
|-
|-
|İtalya
|55.503
|47.704
|16,3
|358
|2.922
|-87,7
|Hindistan
|53.310
|56.594
|-5,8
|4.717
|9.476
|-50,2
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Şubat 2026