Türkiye’nin kütük ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %24,8 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %45,9 ve yıllık %92,7 artışla 429.681 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %42,2 ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %74,9 artışla 209,26 milyon $ oldu.

Yılın ilk iki ayında ise Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %24,8 artışla 724.162 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %17,4 artışla 356,39 $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %102,8 artışla 236.013 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %71,6 artışla 175.680 mt kütük ve blum ihraç eden Çin ve 60.594 mt ihracat yapan BAE takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2026 Ocak-Şubat 2025 Yıllık değişim

(%) Şubat 2026 Şubat 2025 Yıllık değişim (%) Rusya 687.262 211.795 224,5 114.843 50.029 129,6 Çin 565.150 321.449 75,8 114.411 42.795 167,3 BAE 379.458 - - 73.912 - - Malezya 126.452 29.684 326 37.597 14.027 168 Ukrayna 117.668 94.957 23,9 18.810 37.028 -49,2 Cezayir 91.576 216.859 -57,8 - 30.589 - Umman 57.986 29.912 93,9 30.436 - - Pakistan 57.867 - - 15.638 - - İtalya 55.503 47.704 16,3 358 2.922 -87,7 Hindistan 53.310 56.594 -5,8 4.717 9.476 -50,2

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Şubat 2026