Türkiye’nin kütük ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %31,1 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %15,5 artış ve yıllık %36,6 düşüşle 398.715 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %13 artış ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %41,4 düşüşle 195,90 milyon $ oldu.

Ocak-Ekim döneminde ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %31,1 artışla 3,65 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %17,2 artışla 1,81 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %225 artışla 832.919 mt ile Çin oldu. Çin’i, yıllık %45,7 artışla 788.663 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya ve %41,7 artışla 753.469 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2025 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) Malezya 832.919 256.317 225 201.723 205.749 -2 Rusya 788.663 541.296 45,7 89.166 93.851 -5 Çin 753.469 531.806 41,7 - 149.360 - Umman 173.973 176.997 -1,7 20.850 36.774 -43,3 Ukrayna 162.594 233.700 -30,4 53.933 - - Vietnam 155.421 34.549 349,9 - 4.865 - Cezayir 127.007 91.065 39,5 - 47.211 - Endonezya 91.576 329.660 -72,2 - 55.571 - Pakistan 85.176 73.324 16,2 13.274 4.650 185,5 Azerbaycan 61.572 15.825 289,1 3.702 4.879 -24,1

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Ekim 2025