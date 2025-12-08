 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin kütük ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %31,1 yükseldi

Pazartesi, 08 Aralık 2025 12:18:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %15,5 artış ve yıllık %36,6 düşüşle 398.715 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %13 artış ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %41,4 düşüşle 195,90 milyon $ oldu.

Ocak-Ekim döneminde ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %31,1 artışla 3,65 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %17,2 artışla 1,81 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %225 artışla 832.919 mt ile Çin oldu. Çin’i, yıllık %45,7 artışla 788.663 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya ve %41,7 artışla 753.469 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim
(%)		 Ekim 2025 Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)
Malezya  832.919   256.317  225  201.723   205.749  -2
Rusya  788.663   541.296  45,7  89.166   93.851  -5
Çin  753.469   531.806  41,7  -     149.360  -
Umman  173.973   176.997  -1,7  20.850   36.774  -43,3
Ukrayna  162.594   233.700  -30,4  53.933   -    -
Vietnam  155.421   34.549  349,9  -     4.865  -
Cezayir  127.007   91.065  39,5  -     47.211  -
Endonezya  91.576   329.660  -72,2  -     55.571  -
Pakistan  85.176   73.324  16,2  13.274   4.650  185,5
Azerbaycan 61.572  15.825  289,1  3.702  4.879  -24,1

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Ekim 2025


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel ticari profil fiyatları düşük üretime ve ölü sezona bağlı yatay

08 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de Malezya çıkışlı kütük bağlantıları yapıldı, alıcılar kısa teslim süreli tekliflere odaklanmaya devam edecek

08 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel kütük fiyatları inşaat demirindeki yükselişi takip etti, ithal kütük talebi cansız

05 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Fiyatlar küresel çapta kademeli olarak artarken, talep baskı altında

05 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Yaptırıma tabi tedarikçiler Çin çıkışlı tekliflerin fazla yüksek olması nedeniyle Güneydoğu Asya’ya kütük satıyor

05 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Fives İspanyol çelik üreticisine yeni tav fırını tedarik etti

05 Ara | Çelik Haberler

Güneydoğu Asya ithal kütük piyasasında yüksek fiyatlar biraz daha kabul gördü

04 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları hafifçe yükseldi, satıcılar iç piyasadaki fırsatları değerlendirmeyi tercih ediyor

03 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya çıkışlı kütük teklifleri yükselişini sürdürüyor, geçen haftaki bağlantıların ardından durgunluk var

02 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

TÇÜD: Çelik ithalatı 2025’in Ekim ayında düştü, ihracat yukarı yönlü seyrini sürdürüyor

28 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis