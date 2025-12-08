Türkiye’nin kütük ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %31,1 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %15,5 artış ve yıllık %36,6 düşüşle 398.715 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %13 artış ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %41,4 düşüşle 195,90 milyon $ oldu.
Ocak-Ekim döneminde ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %31,1 artışla 3,65 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %17,2 artışla 1,81 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %225 artışla 832.919 mt ile Çin oldu. Çin’i, yıllık %45,7 artışla 788.663 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya ve %41,7 artışla 753.469 mt ihracat yapan Malezya takip etti.
Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ekim 2025
|Ocak-Ekim 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Ekim 2025
|Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Malezya
|832.919
|256.317
|225
|201.723
|205.749
|-2
|Rusya
|788.663
|541.296
|45,7
|89.166
|93.851
|-5
|Çin
|753.469
|531.806
|41,7
|-
|149.360
|-
|Umman
|173.973
|176.997
|-1,7
|20.850
|36.774
|-43,3
|Ukrayna
|162.594
|233.700
|-30,4
|53.933
|-
|-
|Vietnam
|155.421
|34.549
|349,9
|-
|4.865
|-
|Cezayir
|127.007
|91.065
|39,5
|-
|47.211
|-
|Endonezya
|91.576
|329.660
|-72,2
|-
|55.571
|-
|Pakistan
|85.176
|73.324
|16,2
|13.274
|4.650
|185,5
|Azerbaycan
|61.572
|15.825
|289,1
|3.702
|4.879
|-24,1
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Ekim 2025