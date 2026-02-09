Türkiye’nin kütük ithalatı 2025’te %17,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %17,8 ve yıllık %34 düşüşle 342.794 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %16,4 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %39 düşüşle 166,46 milyon $ oldu.
2025’in tamamında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %17,9 artışla 4,25 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,7 artışla 2,11 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %50,3 artışla 1,05 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %12,7 artışla 903.711 mt kütük ve blum ihraç eden Malezya ve %52,3 artışla 832.864 mt ihracat yapan Malezya takip etti.
2025’te Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|2025
|2024
|Yıllık değişim
(%)
|Aralık 2025
|Aralık 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|1.055.629
|702.243
|50,3
|154.375
|63.695
|142,4
|Malezya
|903.711
|802.078
|12,7
|85.760
|196.398
|-56,3
|Çin
|832.864
|546.744
|52,3
|31
|149.204
|-
|Umman
|252.927
|34.549
|632,1
|23.026
|-
|-
|Cezayir
|216.988
|233.700
|-7,2
|-
|-
|-
|Ukrayna
|204.121
|204.173
|-
|15.554
|9.976
|55,9
|BAE
|145.229
|15.825
|817,7
|45.431
|-
|-
|Vietnam
|127.007
|132.709
|-4,3
|-
|-
|-
|Endonezya
|121.345
|446.587
|-72,8
|-
|63.574
|-
|Pakistan
|104.212
|89.463
|16,5
|8.398
|8.134
|3,2