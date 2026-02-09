 |  Giriş 
Türkiye’nin kütük ithalatı 2025’te %17,9 arttı

Pazartesi, 09 Şubat 2026 10:38:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %17,8 ve yıllık %34 düşüşle 342.794 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %16,4 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %39 düşüşle 166,46 milyon $ oldu.

2025’in tamamında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %17,9 artışla 4,25 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,7 artışla 2,11 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

 

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %50,3 artışla 1,05 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %12,7 artışla 903.711 mt kütük ve blum ihraç eden Malezya ve %52,3 artışla 832.864 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

2025’te Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  2025 2024 Yıllık değişim
(%)		 Aralık 2025 Aralık 2024

Yıllık değişim

 (%)
Rusya  1.055.629  702.243 50,3  154.375  63.695 142,4
Malezya  903.711  802.078 12,7  85.760  196.398 -56,3
Çin  832.864  546.744 52,3  31  149.204 -
Umman  252.927  34.549 632,1  23.026  -   -
Cezayir  216.988  233.700 -7,2  -    -   -
Ukrayna  204.121  204.173 -  15.554  9.976 55,9
BAE  145.229  15.825 817,7  45.431  -   -
Vietnam  127.007  132.709 -4,3  -    -   -
Endonezya  121.345  446.587 -72,8  -    63.574 -
Pakistan  104.212  89.463 16,5  8.398  8.134 3,2

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - 2025


