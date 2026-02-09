Türkiye’nin kütük ithalatı 2025’te %17,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %17,8 ve yıllık %34 düşüşle 342.794 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %16,4 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %39 düşüşle 166,46 milyon $ oldu.

2025’in tamamında ise, Türkiye 'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %17,9 artışla 4,25 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,7 artışla 2,11 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %50,3 artışla 1,05 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %12,7 artışla 903.711 mt kütük ve blum ihraç eden Malezya ve %52,3 artışla 832.864 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

2025’te Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2025 2024 Yıllık değişim

(%) Aralık 2025 Aralık 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 1.055.629 702.243 50,3 154.375 63.695 142,4 Malezya 903.711 802.078 12,7 85.760 196.398 -56,3 Çin 832.864 546.744 52,3 31 149.204 - Umman 252.927 34.549 632,1 23.026 - - Cezayir 216.988 233.700 -7,2 - - - Ukrayna 204.121 204.173 - 15.554 9.976 55,9 BAE 145.229 15.825 817,7 45.431 - - Vietnam 127.007 132.709 -4,3 - - - Endonezya 121.345 446.587 -72,8 - 63.574 - Pakistan 104.212 89.463 16,5 8.398 8.134 3,2

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - 2025