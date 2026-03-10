 |  Giriş 
Türkiye’nin kütük ithalatı 2026’nın Ocak ayında %17,6 düştü

Salı, 10 Mart 2026 11:15:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %14,1 ve yıllık %17,6 düşüşle 294.408 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %11,6 ve yıllık %20 düşüşle 147,13 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla kütük ve blum ithal ettiği ülke, yıllık %37,6 düşüş ile 63.869 mt kütük ve blum ithalatı yapılan Çin oldu. Çin’i Türkiye'ye %126,1 artışla 46.585 mt kütük ve blum ihraç eden Ukrayna ve %51,9 düşüşle 37.558 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya takip etti.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2025’in Ocak ayında 105.697 mt ile genel kütük ithalat tonajının yıllık bazda iki katına çıkmasına neden olan Malezya’dan yapılan ithalat %81,4 düşüşle 19.681 mt seviyesine geriledi.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)    
  Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim
(%)
Çin 63.869  102.364  -37,6
Ukrayna 46.585  20.606  126,1
Rusya 37.558  78.013  -51,9
BAE 31.185  -    -
Umman 30.564  21.010  45,5
İtalya 20.103  16  -
Malezya 19.681  105.697  -81,4
Pakistan 12.083  10.567  14,3
Hindistan 9.593  -    -
Endonezya 6.500  -    -

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak 2026


