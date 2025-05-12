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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Mart döneminde %13,3 yükseldi, alıcılar Çin ve Malezya’yı tercih ediyor

Pazartesi, 12 Mayıs 2025 16:20:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %19,6 ve yıllık %37,9 düşüşle 195.398 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %24 ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %46,6 düşüşle 97,83 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %13,3 artışla 823.386 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %0,4 artışla 423,22 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Ocak-Mart 2025

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Ocak-Mart 2025

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %596,4 artışla 267.841 mt ile Malezya oldu. Malezya’yı, yıllık %3,1 düşüşle 188.093 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde Türkiye’ye yalnızca 30 mt kütük ihraç eden, bu sene ise 102.376 mt ihracat yapan Çin takip etti.

SteelOrbis’in elde ettiği verilere göre Türk kütük alıcıları Çin çıkışlı kütük fiyatları üreticilerin kendi üretim maliyetlerine kıyasla daha avantajlı olduğu ve Malezya KDV’siz satış yapabildiği için Çin ve Malezya gibi Asya ülkelerinden kütük ithal etmeyi tercih ediyor.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Mart 2025 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim
(%)		 Mart 2025 Mart 2024

Yıllık değişim

 (%)
Malezya 267.841 38.459 596,4 28.640 - -
Rusya 188.093 194.082 -3,1 71.714 94.073 -23,8
Çin 102.376 30 >1000 5 - -
Ukrayna 60.515 30.678 97,3 9.990 - -
Pakistan 28.343 18.589 52,5 9.319 5.670 64,4
Azerbaycan 27.923 17.541 59,2 17.022 5.207 226,9
Umman 21.010 30.678 -31,5 - - -
İran 19.752 25.376 -22,2 3.069 5.927 -48,2
Kazakistan 10.752 - - 9.687 - -
Almanya 4.169 4.462 -6,6 1.473 5.207 -71,7

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Mart 2025

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Mart 2025

Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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