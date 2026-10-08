Türkiye'nin kütük ithalatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %15,2 yükseldi, artışa Rusya ve Çin öncülük etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı Ağustos ayında aylık %23,5 düşüş ve yıllık %24,7 düşüş ile 284.733 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %23,8 düşüş ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %20 düşüş ile 150,20 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Ağustos döneminde ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %15,2 artarak 3,34 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,9 artarak 1,68 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %45,2 artışla 935.338 mt ile Rusya oldu. Rusya'yı, yıllık %53,5 artışla 800.355 mt kütük ve blum ihraç eden Çin ve %39 düşüşle 426.416 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

Dönem genelindeki artışın başlıca kaynağı Rusya ve Çin oldu. Rusya'dan ithalat yıllık %45,2 artışla 935.338 mt'a, Çin'den ithalat ise %53,5 artışla 800.355 mt'a yükseldi. Umman'dan yapılan alımların %135,2 artışla 297.409 mt'a, BAE'den ithalatın %209,8 artışla 179.288 mt'a ve Pakistan'dan ithalatın %133 artışla 140.260 mt'a çıkması da toplam büyümeyi destekledi. Buna karşılık Malezya'dan ithalat %39 düşüşle 426.416 mt'a, Ukrayna'dan ithalat ise %25 düşüşle 107.393 mt'a geriledi.

Ağustos ayında ise tedarikçi dağılımında keskin değişimler görüldü. Rusya'dan ithalat yıllık %76,3 düşüşle 18.785 mt'a, Çin'den ithalat %24 düşüşle 107.954 mt'a inerken Malezya, BAE, Ukrayna ve Cezayir'den sevkiyat yapılmadı. Buna karşılık Umman'dan 85.559 mt ithalat kaydedilirken, Pakistan'dan alımlar %293,1 artışla 27.090 mt'a yükseldi. Genel tablo, Ocak-Ağustos dönemindeki güçlü yıllık artışın önceki aylarda yapılan yüksek hacimli alımlardan kaynaklandığını, Ağustos ayında ise ithalat ivmesinin belirgin şekilde zayıfladığını ve tedarik yapısının Rusya'dan Umman, Pakistan ve Hindistan gibi alternatif kaynaklara doğru geçici olarak kaydığını gösteriyor.

2026'nın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2026 Ocak-Ağustos 2025 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2026 Ağustos 2025 Yıllık değişim

(%) Rusya 935.338 644.299 45,2 18.785 79.152 -76,3 Çin 800.355 521.338 53,5 107.954 141.989 -24 Malezya 426.416 699.483 -39 - 12.221 - Umman 297.409 126.452 135,2 85.559 - - BAE 179.288 57.870 209,8 - - - Pakistan 140.260 60.202 133 27.090 6.892 293,1 Ukrayna 107.393 143.226 -25 - 25.558 - Endonezya 89.632 84.898 5,6 - - - Cezayir 87.531 70.748 23,7 - 20.368 - Hindistan 70.735 57.986 22 20.038 - >1000

Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Ağustos 2026