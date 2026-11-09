Türkiye'nin kütük ithalatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %11,8 artış kaydetti, Çin Rusya'yı geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı Eylül ayında aylık %1 artış ve yıllık %16,6 düşüş ile 287.659 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %3,4 artış ve 2025 yılının Eylül ayına kıyasla %10,4 düşüş ile 155,35 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Eylül döneminde ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %11,8 artarak 3,62 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %13,1 artarak 1,83 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Çin, Rusya'yı çok küçük bir farkla geride bırakarak Türkiye'nin en büyük kütük ve blum tedarikçisi konumuna yükseldi. Çin'den Ocak-Eylül ithalatı yıllık %49,3 artışla 942.362 mt'a, Rusya'dan ithalat ise %33,7 artışla 935.335 mt'a çıktı. Eylül ayında Çin'den 142.007 mt ithalat yapılırken Rusya'dan hiç sevkiyat kaydedilmemesi sıralamanın değişmesinde belirleyici oldu.

Toplam ithalattaki artış da ivme kaybetti. Ocak-Ağustos döneminde yıllık %15,2 olan artış, Ocak-Eylül döneminde %11,8'e geriledi. Eylül ithalatı Ağustos'a göre %1 artarak 287.659 mt'a çıksa da yıllık bazda %16,6 düşüş gösterdi. İthalat değeri ise aylık %3,4 artarken yıllık %10,4 geriledi.

Diğer tedarikçiler arasında Pakistan güçlü performansını sürdürerek dönemlik %134,4, Eylül ayında ise %141,7 artış kaydetti. Buna karşılık Malezya'dan dönemlik ithalat %36,4, Vietnam'dan %37,2 geriledi. Yine de Vietnam'dan Eylül ayında 49.825 mt ithalat yapılması dikkat çekti; ülke böylece Ocak-Eylül sıralamasında ilk 10 içinde yer aldı.

2026'nın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2026 Ocak-Eylül 2025 Yıllık değişim

(%) Eylül 2026 Eylül 2025 Yıllık değişim

(%) Çin 942.362 631.196 49,3 142.007 109.858 29,3 Rusya 935.335 699.497 33,7 - 55.197 -100 Malezya 479.387 753.469 -36,4 52.970 53.986 -1,9 Umman 305.111 155.421 96,3 7.702 28.968 -73,4 BAE 179.288 57.870 209,8 - - - Pakistan 168.537 71.902 134,4 28.276 11.700 141,7 Ukrayna 107.393 153.122 -29,9 - 9.896 -100 Endonezya 89.632 84.898 5,6 - - - Cezayir 87.531 108.661 -19,4 - 37.913 -100 Vietnam 79.748 127.007 -37,2 49.825 - -

Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Eylül 2026