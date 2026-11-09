Türkiye'nin kütük ithalatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %11,8 artış kaydetti, Çin Rusya'yı geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı Eylül ayında aylık %1 artış ve yıllık %16,6 düşüş ile 287.659 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %3,4 artış ve 2025 yılının Eylül ayına kıyasla %10,4 düşüş ile 155,35 milyon $ oldu.
2026'nın Ocak-Eylül döneminde ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %11,8 artarak 3,62 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %13,1 artarak 1,83 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay
Çin, Rusya'yı çok küçük bir farkla geride bırakarak Türkiye'nin en büyük kütük ve blum tedarikçisi konumuna yükseldi. Çin'den Ocak-Eylül ithalatı yıllık %49,3 artışla 942.362 mt'a, Rusya'dan ithalat ise %33,7 artışla 935.335 mt'a çıktı. Eylül ayında Çin'den 142.007 mt ithalat yapılırken Rusya'dan hiç sevkiyat kaydedilmemesi sıralamanın değişmesinde belirleyici oldu.
Toplam ithalattaki artış da ivme kaybetti. Ocak-Ağustos döneminde yıllık %15,2 olan artış, Ocak-Eylül döneminde %11,8'e geriledi. Eylül ithalatı Ağustos'a göre %1 artarak 287.659 mt'a çıksa da yıllık bazda %16,6 düşüş gösterdi. İthalat değeri ise aylık %3,4 artarken yıllık %10,4 geriledi.
Diğer tedarikçiler arasında Pakistan güçlü performansını sürdürerek dönemlik %134,4, Eylül ayında ise %141,7 artış kaydetti. Buna karşılık Malezya'dan dönemlik ithalat %36,4, Vietnam'dan %37,2 geriledi. Yine de Vietnam'dan Eylül ayında 49.825 mt ithalat yapılması dikkat çekti; ülke böylece Ocak-Eylül sıralamasında ilk 10 içinde yer aldı.
2026'nın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Eylül 2026
|Ocak-Eylül 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Eylül 2026
|Eylül 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Çin
|942.362
|631.196
|49,3
|142.007
|109.858
|29,3
|Rusya
|935.335
|699.497
|33,7
|-
|55.197
|-100
|Malezya
|479.387
|753.469
|-36,4
|52.970
|53.986
|-1,9
|Umman
|305.111
|155.421
|96,3
|7.702
|28.968
|-73,4
|BAE
|179.288
|57.870
|209,8
|-
|-
|-
|Pakistan
|168.537
|71.902
|134,4
|28.276
|11.700
|141,7
|Ukrayna
|107.393
|153.122
|-29,9
|-
|9.896
|-100
|Endonezya
|89.632
|84.898
|5,6
|-
|-
|-
|Cezayir
|87.531
|108.661
|-19,4
|-
|37.913
|-100
|Vietnam
|79.748
|127.007
|-37,2
|49.825
|-
|-
Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Eylül 2026