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Türkiye’nin kütük ithalatında Malezya pay kaybederken, Rusya ve Çin 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde ilk sıralara yerleşti

Perşembe, 09 Temmuz 2026 10:57:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %21,7 ve yıllık %5,1 artışla 489.782 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %21,3 ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %5,7 artışla 242 milyon $ oldu.

Yılın ilk beş ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %49,3 artışla 2,17 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %43,9 artışla 1,06 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin kütük ve blum ithalatında Malezya, Rusya, Çin, Umman ve Ukrayna öne çıkarken, 2026’nın aynı döneminde sıralama belirgin şekilde Rusya ve Çin lehine değişti. Rusya’dan yapılan ithalat yıllık %91,2 artışla 606.536 mt’a çıkarak ilk sıraya yerleşirken, Çin’den ithalat %150 artışla 483.194 mt’a yükseldi ve ikinci sıradaki konumunu güçlendirdi. Geçen yılın en büyük tedarikçisi olan Malezya’dan ithalat ise %37,8 düşüşle 320.445 mt’a gerileyerek üçüncü sıraya indi. Umman’dan ithalat %105,7 artışla 162.107 mt’a yükselirken, BAE’nin %802,6 artışla 144.369 mt’a çıkması dikkat çekti. Buna karşılık Ukrayna’dan ithalat %4,9, Vietnam’dan ithalat %35,8 ve Azerbaycan’dan ithalat %83 geriledi. Genel tablo, Türkiye’nin kütük ve blum ithalatında toplam tonajın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %49,3 artmasına Rusya ve Çin’den yapılan güçlü alımların öncülük ettiğini, tedarik yapısının ise Malezya ağırlıklı görünümden Rusya-Çin merkezli daha farklı bir dağılıma kaydığını gösteriyor.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Mayıs 2026 Ocak-Mayıs 2025 Yıllık değişim
(%)		 Mayıs 2026 Mayıs 2025 Yıllık değişim
(%)
Rusya  606.536   317.266   91,2   132.490   109.985   20,5 
Çin  483.194   193.269   150  104.629   90.884   15,1 
Malezya  320.445   514.939   -37,8   129.830   150.682   -13,8 
Umman  162.107   78.825   105,7   51.364   28.702   79
BAE  144.369   15.994   802,6   19.565   10.089   93,9 
Endonezya  89.632   -   -   -   -   - 
Ukrayna  77.779   81.797   -4,9   10.157   -   - 
Pakistan  65.153   43.140   51  21.767   7.384   194,8 
Cezayir  55.224   47.511   16,2   3.701   37.994   -90,3 
Hindistan  50.696   -   -   0   -   - 

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2026


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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Pazaryeri Teklifleri

Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  100 mm
Kenar Uzunluğu2:  100 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  120 mm
Kenar Uzunluğu2:  120 mm
SAE,EN,B,CK,ATM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  140 mm
Kenar Uzunluğu2:  140 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör




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