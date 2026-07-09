Türkiye’nin kütük ithalatında Malezya pay kaybederken, Rusya ve Çin 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde ilk sıralara yerleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %21,7 ve yıllık %5,1 artışla 489.782 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %21,3 ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %5,7 artışla 242 milyon $ oldu.
Yılın ilk beş ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %49,3 artışla 2,17 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %43,9 artışla 1,06 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay
2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin kütük ve blum ithalatında Malezya, Rusya, Çin, Umman ve Ukrayna öne çıkarken, 2026’nın aynı döneminde sıralama belirgin şekilde Rusya ve Çin lehine değişti. Rusya’dan yapılan ithalat yıllık %91,2 artışla 606.536 mt’a çıkarak ilk sıraya yerleşirken, Çin’den ithalat %150 artışla 483.194 mt’a yükseldi ve ikinci sıradaki konumunu güçlendirdi. Geçen yılın en büyük tedarikçisi olan Malezya’dan ithalat ise %37,8 düşüşle 320.445 mt’a gerileyerek üçüncü sıraya indi. Umman’dan ithalat %105,7 artışla 162.107 mt’a yükselirken, BAE’nin %802,6 artışla 144.369 mt’a çıkması dikkat çekti. Buna karşılık Ukrayna’dan ithalat %4,9, Vietnam’dan ithalat %35,8 ve Azerbaycan’dan ithalat %83 geriledi. Genel tablo, Türkiye’nin kütük ve blum ithalatında toplam tonajın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %49,3 artmasına Rusya ve Çin’den yapılan güçlü alımların öncülük ettiğini, tedarik yapısının ise Malezya ağırlıklı görünümden Rusya-Çin merkezli daha farklı bir dağılıma kaydığını gösteriyor.
Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mayıs 2026
|Ocak-Mayıs 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Mayıs 2026
|Mayıs 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|606.536
|317.266
|91,2
|132.490
|109.985
|20,5
|Çin
|483.194
|193.269
|150
|104.629
|90.884
|15,1
|Malezya
|320.445
|514.939
|-37,8
|129.830
|150.682
|-13,8
|Umman
|162.107
|78.825
|105,7
|51.364
|28.702
|79
|BAE
|144.369
|15.994
|802,6
|19.565
|10.089
|93,9
|Endonezya
|89.632
|-
|-
|-
|-
|-
|Ukrayna
|77.779
|81.797
|-4,9
|10.157
|-
|-
|Pakistan
|65.153
|43.140
|51
|21.767
|7.384
|194,8
|Cezayir
|55.224
|47.511
|16,2
|3.701
|37.994
|-90,3
|Hindistan
|50.696
|-
|-
|0
|-
|-
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2026