Türkiye’nin kütük ithalatında Malezya pay kaybederken, Rusya ve Çin 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde ilk sıralara yerleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %21,7 ve yıllık %5,1 artışla 489.782 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %21,3 ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %5,7 artışla 242 milyon $ oldu.

Yılın ilk beş ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %49,3 artışla 2,17 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %43,9 artışla 1,06 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin kütük ve blum ithalatında Malezya, Rusya, Çin, Umman ve Ukrayna öne çıkarken, 2026’nın aynı döneminde sıralama belirgin şekilde Rusya ve Çin lehine değişti. Rusya’dan yapılan ithalat yıllık %91,2 artışla 606.536 mt’a çıkarak ilk sıraya yerleşirken, Çin’den ithalat %150 artışla 483.194 mt’a yükseldi ve ikinci sıradaki konumunu güçlendirdi. Geçen yılın en büyük tedarikçisi olan Malezya’dan ithalat ise %37,8 düşüşle 320.445 mt’a gerileyerek üçüncü sıraya indi. Umman’dan ithalat %105,7 artışla 162.107 mt’a yükselirken, BAE’nin %802,6 artışla 144.369 mt’a çıkması dikkat çekti. Buna karşılık Ukrayna’dan ithalat %4,9, Vietnam’dan ithalat %35,8 ve Azerbaycan’dan ithalat %83 geriledi. Genel tablo, Türkiye’nin kütük ve blum ithalatında toplam tonajın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %49,3 artmasına Rusya ve Çin’den yapılan güçlü alımların öncülük ettiğini, tedarik yapısının ise Malezya ağırlıklı görünümden Rusya-Çin merkezli daha farklı bir dağılıma kaydığını gösteriyor.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2026 Ocak-Mayıs 2025 Yıllık değişim

(%) Mayıs 2026 Mayıs 2025 Yıllık değişim

(%) Rusya 606.536 317.266 91,2 132.490 109.985 20,5 Çin 483.194 193.269 150 104.629 90.884 15,1 Malezya 320.445 514.939 -37,8 129.830 150.682 -13,8 Umman 162.107 78.825 105,7 51.364 28.702 79 BAE 144.369 15.994 802,6 19.565 10.089 93,9 Endonezya 89.632 - - - - - Ukrayna 77.779 81.797 -4,9 10.157 - - Pakistan 65.153 43.140 51 21.767 7.384 194,8 Cezayir 55.224 47.511 16,2 3.701 37.994 -90,3 Hindistan 50.696 - - 0 - -

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2026