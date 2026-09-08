Türkiye'nin kütük ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %27,6 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı Temmuz ayında aylık %26,5 düşüş ve yıllık %16,8 düşüş ile 372.305 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %24,1 düşüş ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %10,2 düşüş ile 197,24 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Temmuz döneminde ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %27,6 artarak 3,04 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %26,9 artarak 1,52 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %62,2 artışla 916.550 mt ile Rusya oldu. Rusya'yı, yıllık %82,5 artışla 692.386 mt kütük ve blum ihraç eden Çin ve %38 düşüşla 426.416 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

2026'nın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2026 Ocak-Temmuz 2025 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2026 Temmuz 2025 Yıllık değişim

(%) Rusya 916.550 565.147 62,2 133.592 114.408 16,8 Çin 692.386 379.349 82,5 105.792 73.886 43,2 Malezya 426.416 687.262 -38 48.665 114.843 -57,6 Umman 211.851 126.452 67,5 30.231 37.597 -19,6 BAE 179.282 57.870 209,8 4.878 15.641 -68,8 Pakistan 109.616 53.310 105,6 23.578 4.718 399,8 Ukrayna 107.393 117.668 -8,7 - 18.810 -100 Endonezya 89.632 84.898 5,6 - - - Cezayir 87.531 50.380 73,7 - 2.869 -100 İran 63.452 35.319 79,7 12.852 5.801 121,5

Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Temmuz 2026