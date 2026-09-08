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Türkiye'nin kütük ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %27,6 artış kaydetti

Salı, 08 Eylül 2026 09:00:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı Temmuz ayında aylık %26,5 düşüş ve yıllık %16,8 düşüş ile 372.305 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %24,1 düşüş ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %10,2 düşüş ile 197,24 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Temmuz döneminde ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %27,6 artarak 3,04 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %26,9 artarak 1,52 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %62,2 artışla 916.550 mt ile Rusya oldu. Rusya'yı, yıllık %82,5 artışla 692.386 mt kütük ve blum ihraç eden Çin ve %38 düşüşla 426.416 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

2026'nın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Temmuz 2026 Ocak-Temmuz 2025 Yıllık değişim
(%)		 Temmuz 2026 Temmuz 2025 Yıllık değişim
(%)
Rusya 916.550 565.147 62,2 133.592 114.408 16,8
Çin 692.386 379.349 82,5 105.792 73.886 43,2
Malezya 426.416 687.262 -38 48.665 114.843 -57,6
Umman 211.851 126.452 67,5 30.231 37.597 -19,6
BAE 179.282 57.870 209,8 4.878 15.641 -68,8
Pakistan 109.616 53.310 105,6 23.578 4.718 399,8
Ukrayna 107.393 117.668 -8,7 - 18.810 -100
Endonezya 89.632 84.898 5,6 - - -
Cezayir 87.531 50.380 73,7 - 2.869 -100
İran 63.452 35.319 79,7 12.852 5.801 121,5

Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Temmuz 2026

Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 100 mm
Kenar Uzunluğu2 100 mm
  SAE,EN,BS,CK,ASTM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 120 mm
Kenar Uzunluğu2 120 mm
  SAE,EN,B,CK,ATM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 140 mm
Kenar Uzunluğu2 140 mm
  SAE,EN,BS,CK,ASTM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

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