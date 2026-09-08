Türkiye'nin kütük ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %27,6 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı Temmuz ayında aylık %26,5 düşüş ve yıllık %16,8 düşüş ile 372.305 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %24,1 düşüş ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %10,2 düşüş ile 197,24 milyon $ oldu.
2026'nın Ocak-Temmuz döneminde ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %27,6 artarak 3,04 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %26,9 artarak 1,52 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %62,2 artışla 916.550 mt ile Rusya oldu. Rusya'yı, yıllık %82,5 artışla 692.386 mt kütük ve blum ihraç eden Çin ve %38 düşüşla 426.416 mt ihracat yapan Malezya takip etti.
2026'nın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Temmuz 2026
|Ocak-Temmuz 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Temmuz 2026
|Temmuz 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|916.550
|565.147
|62,2
|133.592
|114.408
|16,8
|Çin
|692.386
|379.349
|82,5
|105.792
|73.886
|43,2
|Malezya
|426.416
|687.262
|-38
|48.665
|114.843
|-57,6
|Umman
|211.851
|126.452
|67,5
|30.231
|37.597
|-19,6
|BAE
|179.282
|57.870
|209,8
|4.878
|15.641
|-68,8
|Pakistan
|109.616
|53.310
|105,6
|23.578
|4.718
|399,8
|Ukrayna
|107.393
|117.668
|-8,7
|-
|18.810
|-100
|Endonezya
|89.632
|84.898
|5,6
|-
|-
|-
|Cezayir
|87.531
|50.380
|73,7
|-
|2.869
|-100
|İran
|63.452
|35.319
|79,7
|12.852
|5.801
|121,5
Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Temmuz 2026