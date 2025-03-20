Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak’ta %22,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %30,5 artış ve yıllık %22,3 düşüşle 511.823 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %40,9 artış ve yıllık %46,4 düşüşle 100,72 milyon $ olarak kaydedildi.
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Ocak 2025
Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke, 332.615 mt koklaşabilir taş kömürü ithalatı yapılan Avustralya oldu. Avustralya’yı Türkiye'ye 102.203 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Rusya ve 77.005 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD takip etti.
Türkiye'nin Ocak ayında koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
Ülke
Miktar (mt)
Ocak 2025
Ocak 2024
Yıllık değişim
Avustralya
332.615
358.720
-7,3
Rusya
102.203
19.175
433
ABD
77.005
167.507
-54
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak 2025