Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak’ta %22,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %30,5 artış ve yıllık %22,3 düşüşle 511.823 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %40,9 artış ve yıllık %46,4 düşüşle 100,72 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Ocak 2025

Aynı ayda, Türkiye 'nin en fazla koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke, 332.615 mt koklaşabilir taş kömürü ithalatı yapılan Avustralya oldu. Avustralya’yı Türkiye 'ye 102.203 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Rusya ve 77.005 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD takip etti.

Türkiye 'nin Ocak ayında koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2025 Ocak 2024 Yıllık değişim

(%) Avustralya 332.615 358.720 -7,3 Rusya 102.203 19.175 433 ABD 77.005 167.507 -54

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak 2025