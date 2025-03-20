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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak’ta %22,3 düştü

Perşembe, 20 Mart 2025 11:00:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %30,5 artış ve yıllık %22,3 düşüşle 511.823 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %40,9 artış ve yıllık %46,4 düşüşle 100,72 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Ocak 2025

Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke, 332.615 mt koklaşabilir taş kömürü ithalatı yapılan Avustralya oldu. Avustralya’yı Türkiye'ye 102.203 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Rusya ve 77.005 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 
 

Ocak 2025

Ocak 2024

Yıllık değişim
(%)

Avustralya

332.615

358.720

-7,3

Rusya

102.203

19.175

433

ABD

77.005

167.507

-54

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak 2025


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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