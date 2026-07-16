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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %1,2 arttı

Perşembe, 16 Temmuz 2026 11:20:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %31,7 ve yıllık %9,1 artışla 480.437 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %52,9 ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %28,2 artışla 104,07 milyon $ oldu.

Yılın ilk beş ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %1,2 artışla 1,96 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %10,6 artışla 393,33 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %47,9 artışla 1,09 milyon mt ile ABD oldu. ABD’yi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %31,9 düşüşle 624.788 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Avustralya ve yıllık %40,3 düşüşle 169.935 mt ihracat yapan Rusya takip etti, Kolombiya ise 77.003 mt ile listede yer aldı.

Yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Mayıs 2026 Ocak-Mayıs 2025 Yıllık değişim
(%)		 Mayıs 2026 Mayıs 2025 Yıllık değişim
(%)
ABD  1.093.149   739.013  47,9  236.655   215.158  10
Avustralya  624.788   917.585  -31,9  166.779   169.485  -1,6
Rusya  169.935   284.827  -40,3  -   55.866  -
Kolombiya  77.003   -  -  77.003   -  -

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2026


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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