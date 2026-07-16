Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %1,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %31,7 ve yıllık %9,1 artışla 480.437 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %52,9 ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %28,2 artışla 104,07 milyon $ oldu.
Yılın ilk beş ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %1,2 artışla 1,96 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %10,6 artışla 393,33 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %47,9 artışla 1,09 milyon mt ile ABD oldu. ABD’yi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %31,9 düşüşle 624.788 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Avustralya ve yıllık %40,3 düşüşle 169.935 mt ihracat yapan Rusya takip etti, Kolombiya ise 77.003 mt ile listede yer aldı.
Yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mayıs 2026
|Ocak-Mayıs 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Mayıs 2026
|Mayıs 2025
|Yıllık değişim
(%)
|ABD
|1.093.149
|739.013
|47,9
|236.655
|215.158
|10
|Avustralya
|624.788
|917.585
|-31,9
|166.779
|169.485
|-1,6
|Rusya
|169.935
|284.827
|-40,3
|-
|55.866
|-
|Kolombiya
|77.003
|-
|-
|77.003
|-
|-
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2026