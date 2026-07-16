Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %1,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %31,7 ve yıllık %9,1 artışla 480.437 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %52,9 ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %28,2 artışla 104,07 milyon $ oldu.

Yılın ilk beş ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %1,2 artışla 1,96 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %10,6 artışla 393,33 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %47,9 artışla 1,09 milyon mt ile ABD oldu. ABD’yi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %31,9 düşüşle 624.788 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Avustralya ve yıllık %40,3 düşüşle 169.935 mt ihracat yapan Rusya takip etti, Kolombiya ise 77.003 mt ile listede yer aldı.

Yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2026 Ocak-Mayıs 2025 Yıllık değişim

(%) Mayıs 2026 Mayıs 2025 Yıllık değişim

(%) ABD 1.093.149 739.013 47,9 236.655 215.158 10 Avustralya 624.788 917.585 -31,9 166.779 169.485 -1,6 Rusya 169.935 284.827 -40,3 - 55.866 - Kolombiya 77.003 - - 77.003 - -

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2026