Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’te %5,6 geriledi

Cuma, 13 Şubat 2026 12:15:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %17,9 ve yıllık %32,5 artışla 519.745 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %14,2 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %24,7 artışla 89,15 milyon $ oldu.

2025 yılında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %5,6 düşüşle 5,26 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %31,4 düşüşle 948,02 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %5,8 artışla 2,55 milyon mt ile ABD oldu. ABD’yi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %30,6 düşüşle 1,88 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Avustralya ve yıllık %97,4 artışla 659.492 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

2025’in tamamında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  2025 2024 Yıllık değişim
(%)		 Aralık 2025 Aralık 2024

Yıllık değişim

 (%)
ABD  2.552.193   2.412.420  5,8  464.717   360.967  28,7
Avustralya  1.883.040   2.712.036  -30,6  -     -    -
Rusya  659.492   334.141  97,4  55.028   31.213  76,3
Kanada  166.616   -    -  -     -    -

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - 2025


