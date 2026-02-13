Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’te %5,6 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %17,9 ve yıllık %32,5 artışla 519.745 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %14,2 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %24,7 artışla 89,15 milyon $ oldu.

2025 yılında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %5,6 düşüşle 5,26 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %31,4 düşüşle 948,02 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %5,8 artışla 2,55 milyon mt ile ABD oldu. ABD’yi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %30,6 düşüşle 1,88 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Avustralya ve yıllık %97,4 artışla 659.492 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

2025’in tamamında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2025 2024 Yıllık değişim

(%) Aralık 2025 Aralık 2024 Yıllık değişim (%) ABD 2.552.193 2.412.420 5,8 464.717 360.967 28,7 Avustralya 1.883.040 2.712.036 -30,6 - - - Rusya 659.492 334.141 97,4 55.028 31.213 76,3 Kanada 166.616 - - - - -

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - 2025