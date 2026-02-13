Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’te %5,6 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %17,9 ve yıllık %32,5 artışla 519.745 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %14,2 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %24,7 artışla 89,15 milyon $ oldu.
2025 yılında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %5,6 düşüşle 5,26 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %31,4 düşüşle 948,02 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %5,8 artışla 2,55 milyon mt ile ABD oldu. ABD’yi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %30,6 düşüşle 1,88 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Avustralya ve yıllık %97,4 artışla 659.492 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
2025’in tamamında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|2025
|2024
|Yıllık değişim
(%)
|Aralık 2025
|Aralık 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|ABD
|2.552.193
|2.412.420
|5,8
|464.717
|360.967
|28,7
|Avustralya
|1.883.040
|2.712.036
|-30,6
|-
|-
|-
|Rusya
|659.492
|334.141
|97,4
|55.028
|31.213
|76,3
|Kanada
|166.616
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - 2025