ABD, 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatındaki liderliğini güçlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %14,8 ve yıllık %15,9 artışla 600.336 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %16,6 ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %22,5 artışla 119,81 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %8,9 artışla 3,09 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %17,7 artışla 615,91 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Dönem genelinde yükselişi destekleyen en büyük faktör ABD kaynaklı ithalattaki güçlü artış oldu. ABD'den yapılan ithalat yıllık %70,4 artışla 1,89 milyon mt'a yükseldi ve ülke Türkiye'nin açık ara en büyük koklaşabilir taş kömürü tedarikçisi konumunu güçlendirdi. Buna karşılık Avustralya'dan ithalat %38 düşüşle 770.118 mt'a, Rusya'dan ithalat ise %29,9 düşüşle 224.479 mt'a geriledi. Bu tablo, toplam ithalattaki artışın neredeyse tamamen ABD kaynaklı alımlarla desteklendiğini gösteriyor.

Tedarik yapısında ayrıca yeni kaynakların öne çıkması dikkat çekti. Geçen yılın aynı döneminde ithalat yapılmayan İngiltere'den 82.501 mt, Kolombiya'dan 77.003 mt ve Kazakistan'dan 48.822 mt ithalat kaydedildi. Buna karşılık geçen yıl listede yer alan Kanada'dan bu yıl ithalat yapılmadı.

Yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2026 Ocak-Temmuz 2025 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2026 Temmuz 2025 Yıllık değişim

(%) ABD 1.885.321 1.106.574 70,4 469.013 147.436 218,1 Avustralya 770.118 1.241.598 -38 - 173.208 - Rusya 224.479 320.273 -29,9 - 30.895 - İngiltere 82.501 - - 82.501 - - Kolombiya 77.003 - - - - - Kazakistan 48.822 - - 48.822 - -

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Temmuz 2026