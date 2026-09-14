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ABD, 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatındaki liderliğini güçlendirdi

Pazartesi, 14 Eylül 2026 11:07:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %14,8 ve yıllık %15,9 artışla 600.336 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %16,6 ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %22,5 artışla 119,81 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %8,9 artışla 3,09 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %17,7 artışla 615,91 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Dönem genelinde yükselişi destekleyen en büyük faktör ABD kaynaklı ithalattaki güçlü artış oldu. ABD'den yapılan ithalat yıllık %70,4 artışla 1,89 milyon mt'a yükseldi ve ülke Türkiye'nin açık ara en büyük koklaşabilir taş kömürü tedarikçisi konumunu güçlendirdi. Buna karşılık Avustralya'dan ithalat %38 düşüşle 770.118 mt'a, Rusya'dan ithalat ise %29,9 düşüşle 224.479 mt'a geriledi. Bu tablo, toplam ithalattaki artışın neredeyse tamamen ABD kaynaklı alımlarla desteklendiğini gösteriyor.

Tedarik yapısında ayrıca yeni kaynakların öne çıkması dikkat çekti. Geçen yılın aynı döneminde ithalat yapılmayan İngiltere'den 82.501 mt, Kolombiya'dan 77.003 mt ve Kazakistan'dan 48.822 mt ithalat kaydedildi. Buna karşılık geçen yıl listede yer alan Kanada'dan bu yıl ithalat yapılmadı.

Yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Temmuz 2026 Ocak-Temmuz 2025 Yıllık değişim
(%)		 Temmuz 2026 Temmuz 2025 Yıllık değişim
(%)
ABD

 1.885.321 

 1.106.574 

70,4

 469.013 

 147.436 

218,1
Avustralya

 770.118 

 1.241.598 

-38

 - 

 173.208 

-
Rusya

 224.479 

 320.273 

-29,9

 - 

 30.895 

-
İngiltere

 82.501 

 - 

-

 82.501 

 - 

-
Kolombiya

 77.003 

 - 

-

 - 

 - 

-
Kazakistan

 48.822 

 - 

-

 48.822 

 - 

-

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Temmuz 2026

Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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