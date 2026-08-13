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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026'nın Ocak-Haziran döneminde %7,4 artış kaydetti

Perşembe, 13 Ağustos 2026 10:51:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %8,9 ve yıllık %39,3 artışla 523.032 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %1,2 düşüş ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %47 artışla 102,77 milyon $ oldu.

Yılın ilk altı ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %7,4 artışla 2,49 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,5 artışla 496,11 milyon $ seviyesine yükseldi.

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %47,7 artışla 1,42 milyon mt ile ABD oldu. ABD'yi, yıllık %27,9 düşüşle 770.118 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Avustralya ve yıllık %22,4 düşüşle 224.479 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Haziran 2026 Ocak-Haziran 2025 Yıllık değişim
(%)		 Haziran 2026 Haziran 2025 Yıllık değişim
(%)
ABD  1.416.306   959.138  47,7  323.158   220.125  46,8
Avustralya  770.118   1.068.391  -27,9  145.330   150.805  -3,6
Rusya  224.479   289.378  -22,4  54.544   4.550  >1000
Kolombiya  77.003   -  -  -   -  -

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Haziran 2026

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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