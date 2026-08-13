Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026'nın Ocak-Haziran döneminde %7,4 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %8,9 ve yıllık %39,3 artışla 523.032 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %1,2 düşüş ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %47 artışla 102,77 milyon $ oldu.

Yılın ilk altı ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %7,4 artışla 2,49 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,5 artışla 496,11 milyon $ seviyesine yükseldi.

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %47,7 artışla 1,42 milyon mt ile ABD oldu. ABD'yi, yıllık %27,9 düşüşle 770.118 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Avustralya ve yıllık %22,4 düşüşle 224.479 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2026 Ocak-Haziran 2025 Yıllık değişim

(%) Haziran 2026 Haziran 2025 Yıllık değişim

(%) ABD 1.416.306 959.138 47,7 323.158 220.125 46,8 Avustralya 770.118 1.068.391 -27,9 145.330 150.805 -3,6 Rusya 224.479 289.378 -22,4 54.544 4.550 >1000 Kolombiya 77.003 - - - - -

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Haziran 2026