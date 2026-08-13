Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026'nın Ocak-Haziran döneminde %7,4 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %8,9 ve yıllık %39,3 artışla 523.032 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %1,2 düşüş ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %47 artışla 102,77 milyon $ oldu.
Yılın ilk altı ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %7,4 artışla 2,49 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,5 artışla 496,11 milyon $ seviyesine yükseldi.
Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye'nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %47,7 artışla 1,42 milyon mt ile ABD oldu. ABD'yi, yıllık %27,9 düşüşle 770.118 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Avustralya ve yıllık %22,4 düşüşle 224.479 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Haziran 2026
|Ocak-Haziran 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Haziran 2026
|Haziran 2025
|Yıllık değişim
(%)
|ABD
|1.416.306
|959.138
|47,7
|323.158
|220.125
|46,8
|Avustralya
|770.118
|1.068.391
|-27,9
|145.330
|150.805
|-3,6
|Rusya
|224.479
|289.378
|-22,4
|54.544
|4.550
|>1000
|Kolombiya
|77.003
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Haziran 2026