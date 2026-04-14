Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %2,7 azaldı, oynak trend sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %56,0 ve yıllık %5,9 artışla 211.514 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %62,1 ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %21,9 artışla 37,9 milyon $ oldu.

2026’nın Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %2,7 düşüşle 0,7 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %4,7 artışla 138,1 milyon $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %408,8 artışla 391.820 mt ile ABD oldu. ABD’yi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %50,7 düşüşle 245.325 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Avustralya ve yıllık %59,7 düşüşle 55.020 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Aylık veriler, Şubat ayı ithalatının Ocak ayına kıyasla %56 oranında sert düşüş göstermesiyle belirgin bir oynaklığa işaret ederken, alımların düzenli bir akıştan ziyade büyük ve dönemsel kargolar halinde gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Tedarik tarafında ise ABD, %408,8 artışla 391.820 mt seviyesine ulaşarak baskın tedarikçi konumuna gelirken, Avustralya ve Rusya gibi geleneksel kaynaklardan yapılan ithalatın sırasıyla yıllık %50,7 ve %59,7 düşüş kaydetmesi, tedarik yapısında önemli bir değişime işaret etti. Genel olarak veriler Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalat piyasasının temel talep dinamiklerinden ziyade fırsat bazlı alım stratejileri ve tedarikçi kaynaklı kaymalar tarafından yönlendirilmeye devam ettiğini gösteriyor.

2026’nın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2026 Ocak-Şubat 2025 Yıllık değişim

(%) Şubat 2026 Şubat 2025 Yıllık değişim (%) ABD 391.820 77.005 408,8 156.494 - - Avustralya 245.325 497.917 -50,7 - 165.302 - Rusya 55.020 136.617 -59,7 55.020 34.412 59,9

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Şubat 2026