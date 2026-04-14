Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %2,7 azaldı, oynak trend sürüyor

Salı, 14 Nisan 2026 10:24:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %56,0 ve yıllık %5,9 artışla 211.514 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %62,1 ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %21,9 artışla 37,9 milyon $ oldu.

2026’nın Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %2,7 düşüşle 0,7 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %4,7 artışla 138,1 milyon $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %408,8 artışla 391.820 mt ile ABD oldu. ABD’yi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %50,7 düşüşle 245.325 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Avustralya ve yıllık %59,7 düşüşle 55.020 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Aylık veriler, Şubat ayı ithalatının Ocak ayına kıyasla %56 oranında sert düşüş göstermesiyle belirgin bir oynaklığa işaret ederken, alımların düzenli bir akıştan ziyade büyük ve dönemsel kargolar halinde gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Tedarik tarafında ise ABD, %408,8 artışla 391.820 mt seviyesine ulaşarak baskın tedarikçi konumuna gelirken, Avustralya ve Rusya gibi geleneksel kaynaklardan yapılan ithalatın sırasıyla yıllık %50,7 ve %59,7 düşüş kaydetmesi, tedarik yapısında önemli bir değişime işaret etti. Genel olarak veriler Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalat piyasasının temel talep dinamiklerinden ziyade fırsat bazlı alım stratejileri ve tedarikçi kaynaklı kaymalar tarafından yönlendirilmeye devam ettiğini gösteriyor.

2026’nın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Şubat 2026 Ocak-Şubat 2025 Yıllık değişim
(%)		 Şubat 2026 Şubat 2025

Yıllık değişim

 (%)
ABD 391.820 77.005 408,8 156.494 - -
Avustralya 245.325 497.917 -50,7 - 165.302 -
Rusya 55.020 136.617 -59,7 55.020 34.412 59,9

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Şubat 2026


Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026’nın Ocak ayında %6,1 azaldı

16 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’te %5,6 geriledi

13 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %8,5 düşüş kaydetti

16 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %8,4 azaldı

12 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %9,2 azaldı

18 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %15,3 düştü

15 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %14,1 geriledi

16 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in ilk yarısında %25,5 geriledi

15 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde %21,1 azaldı

14 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Nisan döneminde %23,8 azaldı

16 Haz | Çelik Haberler





