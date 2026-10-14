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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde ABD'nin öncülüğünde %10,1 yükseldi

Çarşamba, 14 Ekim 2026 11:08:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %18,6 düşüş ve yıllık %18,2 artışla 488.829 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %17,4 düşüş ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %30,3 artışla 98,93 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %10,1 artışla 3,58 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %19,3 artışla 714,85 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Dönem genelinde yükselişi destekleyen en büyük faktör ABD kaynaklı ithalattaki güçlü artış oldu. ABD'den yapılan ithalat yıllık %75,7 artışla 2,07 milyon mt'a yükseldi ve ülke Türkiye'nin açık ara en büyük koklaşabilir taş kömürü tedarikçisi konumunu daha da güçlendirdi. Buna karşılık Avustralya'dan ithalat %31,3 düşüşle 1,02 milyon mt'a, Rusya'dan ithalat ise %33,6 düşüşle 279.445 mt'a geriledi. Bu tablo, toplam ithalattaki artışın ağırlıklı olarak ABD kaynaklı alımlarla desteklendiğini gösteriyor.

Tedarik yapısında ayrıca yeni kaynakların öne çıkması dikkat çekti. Geçen yılın aynı döneminde ithalat yapılmayan İngiltere'den 82.501 mt, Kolombiya'dan 77.003 mt ve Kazakistan'dan 48.822 mt ithalat kaydedildi. Ağustos ayında ABD'den ithalat yıllık %157,7 artışla 184.769 mt'a, Avustralya'dan ithalat %3,2 artışla 249.094 mt'a yükselirken, Rusya'dan ithalat %45,4 düşüşle 54.966 mt'a geriledi.

Yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Ağustos 2026 Ocak-Ağustos 2025 Yıllık değişim
(%)		 Ağustos 2026 Ağustos 2025 Yıllık değişim
(%)
ABD

2.070.090

1.178.275

75,7

184.769

71.701

157,7
Avustralya

1.019.211

1.483.042

-31,3

249.094

241.443

3,2
Rusya

279.445

420.860

-33,6

54.966

100.587

-45,4
İngiltere

82.501

-

-

-

-

-
Kolombiya

77.003

-

-

-

-

-
Kazakistan

48.822

-

-

-

-

-

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Ağustos 2026

Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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