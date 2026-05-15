Türkiye’nin Ocak-Mart 2026 dönemi koklaşabilir taş kömürü ithalatında %22,8'lik artış, ABD en büyük tedarikçi olarak Avustralya'nın yerini aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %102,2 ve yıllık %113,5 artışla 427.598 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %119,2 ve 2025 yılının Mart ayına kıyasla %109,6 artışla 83,11 milyon $ oldu.
Yılın ilk üç ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %22,8 artışla 1,12 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %29 artışla 221,20 milyon $ seviyesine yükseldi.
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay
2025’in Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatında Avustralya açık ara en büyük tedarikçi konumundayken, ABD ve Rusya takip ediyordu. 2026’nın aynı döneminde ise sıralama önemli ölçüde değişti: ABD’den yapılan ithalat yıllık %266,5 artışla 551.718 mt seviyesine çıkarak ilk sıraya yerleşirken, Avustralya’dan yapılan ithalat %20,7 düşüşle 458.009 mt seviyesine geriledi ve ikinci sıraya indi. Rusya’dan yapılan ithalat da %40 düşüşle 110.037 mt oldu. Genel tablo Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatında toplam tonajın yıllık %22,8 artmasına rağmen bu artışın ağırlıklı olarak ABD kaynaklı alımlardan geldiğini, Avustralya ve Rusya’daki düşüşlerin ise tedarik dağılımında belirgin bir kaymaya işaret ettiğini gösteriyor.
Yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mart 2026
|Ocak-Mart 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Mart 2026
|Mart 2025
|Yıllık değişim
(%)
|ABD
|551.718
|150.527
|266,5
|159.897
|73.521
|117,5
|Avustralya
|458.009
|577.727
|-20,7
|212.684
|79.811
|166,5
|Rusya
|110.037
|183.524
|-40
|55.016
|46.907
|17,3
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Mart 2026