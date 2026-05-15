Türkiye’nin Ocak-Mart 2026 dönemi koklaşabilir taş kömürü ithalatında %22,8'lik artış, ABD en büyük tedarikçi olarak Avustralya'nın yerini aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %102,2 ve yıllık %113,5 artışla 427.598 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %119,2 ve 2025 yılının Mart ayına kıyasla %109,6 artışla 83,11 milyon $ oldu.

Yılın ilk üç ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %22,8 artışla 1,12 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %29 artışla 221,20 milyon $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

2025’in Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatında Avustralya açık ara en büyük tedarikçi konumundayken, ABD ve Rusya takip ediyordu. 2026’nın aynı döneminde ise sıralama önemli ölçüde değişti: ABD’den yapılan ithalat yıllık %266,5 artışla 551.718 mt seviyesine çıkarak ilk sıraya yerleşirken, Avustralya’dan yapılan ithalat %20,7 düşüşle 458.009 mt seviyesine geriledi ve ikinci sıraya indi. Rusya’dan yapılan ithalat da %40 düşüşle 110.037 mt oldu. Genel tablo Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatında toplam tonajın yıllık %22,8 artmasına rağmen bu artışın ağırlıklı olarak ABD kaynaklı alımlardan geldiğini, Avustralya ve Rusya’daki düşüşlerin ise tedarik dağılımında belirgin bir kaymaya işaret ettiğini gösteriyor.

Yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2026 Ocak-Mart 2025 Yıllık değişim

(%) Mart 2026 Mart 2025 Yıllık değişim

(%) ABD 551.718 150.527 266,5 159.897 73.521 117,5 Avustralya 458.009 577.727 -20,7 212.684 79.811 166,5 Rusya 110.037 183.524 -40 55.016 46.907 17,3

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Mart 2026