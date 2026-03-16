Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026’nın Ocak ayında %6,1 azaldı

Pazartesi, 16 Mart 2026 11:11:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %7,5 artış ve yıllık %6,1 düşüşle 480.651 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %12,4 artış ve yıllık %0,5 düşüşle 100,17 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %26,2 düşüşle 245.325 mt koklaşabilir taş kömürü ithalatı yapılan Avustralya oldu. Avustralya’yı Türkiye'ye yıllık %205,6 artışla 235.326 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)    
  Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim
(%)
Avustralya 245.325  332.615  -26,2
ABD 235.326  77.005  205,6

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak 2026


