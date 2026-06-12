Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %1,1 düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Nisan ayında aylık %14,7 ve yıllık %38,1 düşüşle 364.674 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %18,1 ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %34 düşüşle 68,07 milyon $ oldu.
Yılın ilk dört ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %1,1 düşüşle 1,48 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %5,3 artışla 289,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %63,5 artışla 856.494 mt ile ABD oldu. ABD’yi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %38,8 düşüşle 458.009 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Avustralya ve yıllık %25,8 düşüşle 169.935 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2026
|
Ocak-Nisan 2025
|
Yıllık değişim
|
Nisan 2026
|
Nisan 2025
|
Yıllık değişim
|
ABD
|
856.494
|
523.854
|
63,5
|
304.775
|
373.328
|
-18,4
|
Avustralya
|
458.009
|
748.100
|
-38,8
|
-
|
170.373
|
-100
|
Rusya
|
169.935
|
228.961
|
-25,8
|
59.898
|
45.437
|
31,8
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Nisan 2026