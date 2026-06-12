Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %1,1 düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Nisan ayında aylık %14,7 ve yıllık %38,1 düşüşle 364.674 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %18,1 ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %34 düşüşle 68,07 milyon $ oldu.

Yılın ilk dört ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %1,1 düşüşle 1,48 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %5,3 artışla 289,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %63,5 artışla 856.494 mt ile ABD oldu. ABD’yi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %38,8 düşüşle 458.009 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Avustralya ve yıllık %25,8 düşüşle 169.935 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2026 Ocak-Nisan 2025 Yıllık değişim

(%) Nisan 2026 Nisan 2025 Yıllık değişim

(%) ABD 856.494 523.854 63,5 304.775 373.328 -18,4 Avustralya 458.009 748.100 -38,8 - 170.373 -100 Rusya 169.935 228.961 -25,8 59.898 45.437 31,8

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Nisan 2026