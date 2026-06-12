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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %1,1 düşüş kaydetti

Cuma, 12 Haziran 2026 10:25:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Nisan ayında aylık %14,7 ve yıllık %38,1 düşüşle 364.674 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %18,1 ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %34 düşüşle 68,07 milyon $ oldu.

Yılın ilk dört ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %1,1 düşüşle 1,48 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %5,3 artışla 289,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %63,5 artışla 856.494 mt ile ABD oldu. ABD’yi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %38,8 düşüşle 458.009 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Avustralya ve yıllık %25,8 düşüşle 169.935 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2026

Ocak-Nisan 2025

Yıllık değişim
(%)

Nisan 2026

Nisan 2025

Yıllık değişim
 (%)

ABD

 856.494 

 523.854 

63,5

 304.775 

 373.328 

-18,4

Avustralya

 458.009 

 748.100 

-38,8

 - 

 170.373 

-100

Rusya

 169.935 

 228.961 

-25,8

 59.898 

 45.437 

31,8

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Nisan 2026


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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