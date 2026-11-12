Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %7,1 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Eylül ayında aylık %15 artış ve yıllık %8,7 düşüşle 561.922 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %24,8 ve 2025 yılının Eylül ayına kıyasla %13,3 artışla 123,48 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %7,1 artışla 4,14 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %18,3 artışla 838,33 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay

ABD, Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en büyük koklaşabilir taş kömürü tedarikçisi konumunu korurken, bu ülkeden yapılan ithalat yıllık %48 artışla 2,30 milyon mt'a yükseldi. Avustralya'dan ithalat %17,9 düşüşle 1,36 milyon mt, Rusya'dan ithalat ise %43,5 düşüşle 279.445 mt oldu. Toplam ithalattaki yıllık artış Ocak-Ağustos dönemindeki %10,1'den Ocak-Eylül döneminde %7,1'e yavaşladı.

Eylül ayında tedarikçi dağılımında dikkat çekici bir değişim görüldü. Avustralya'dan ithalat yıllık yaklaşık iki kat artışla 336.227 mt'a çıkarak ayın en büyük tedarikçisi olurken, ABD'den ithalat %39,6 düşüşle 225.695 mt'a geriledi ve Rusya'dan sevkiyat yapılmadı. Eylül tonajı yıllık %8,7 düşmesine rağmen ithalat değerinin %13,3 artması, ortalama beyan edilen ithalat birim değerinde belirgin bir yükselişe işaret ediyor.

Yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2026 Ocak-Eylül 2025 Yıllık değişim

(%) Eylül 2026 Eylül 2025 Yıllık değişim

(%) ABD 2.295.785 1.551.675 48,0 225.695 373.400 -39,6 Avustralya 1.355.439 1.651.265 -17,9 336.227 168.223 99,9 Rusya 279.445 494.408 -43,5 - 73.548 - İngiltere 82.501 - - - - - Kolombiya 77.003 - - - - - Kazakistan 48.822 - - - - -

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Eylül 2026