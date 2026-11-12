Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %7,1 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Eylül ayında aylık %15 artış ve yıllık %8,7 düşüşle 561.922 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %24,8 ve 2025 yılının Eylül ayına kıyasla %13,3 artışla 123,48 milyon $ oldu.
2026'nın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %7,1 artışla 4,14 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %18,3 artışla 838,33 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay
ABD, Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en büyük koklaşabilir taş kömürü tedarikçisi konumunu korurken, bu ülkeden yapılan ithalat yıllık %48 artışla 2,30 milyon mt'a yükseldi. Avustralya'dan ithalat %17,9 düşüşle 1,36 milyon mt, Rusya'dan ithalat ise %43,5 düşüşle 279.445 mt oldu. Toplam ithalattaki yıllık artış Ocak-Ağustos dönemindeki %10,1'den Ocak-Eylül döneminde %7,1'e yavaşladı.
Eylül ayında tedarikçi dağılımında dikkat çekici bir değişim görüldü. Avustralya'dan ithalat yıllık yaklaşık iki kat artışla 336.227 mt'a çıkarak ayın en büyük tedarikçisi olurken, ABD'den ithalat %39,6 düşüşle 225.695 mt'a geriledi ve Rusya'dan sevkiyat yapılmadı. Eylül tonajı yıllık %8,7 düşmesine rağmen ithalat değerinin %13,3 artması, ortalama beyan edilen ithalat birim değerinde belirgin bir yükselişe işaret ediyor.
Yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Eylül 2026
|Ocak-Eylül 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Eylül 2026
|Eylül 2025
|Yıllık değişim
(%)
|ABD
|2.295.785
|1.551.675
|48,0
|225.695
|373.400
|-39,6
|Avustralya
|1.355.439
|1.651.265
|-17,9
|336.227
|168.223
|99,9
|Rusya
|279.445
|494.408
|-43,5
|-
|73.548
|-
|İngiltere
|82.501
|-
|-
|-
|-
|-
|Kolombiya
|77.003
|-
|-
|-
|-
|-
|Kazakistan
|48.822
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Eylül 2026