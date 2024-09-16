Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %22 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %70,1 ve yıllık %62,6 düşüşle 193.315 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %71,2 ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %62,8 düşüşle 49,94 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye 'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %22 artışla 3.301.644 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %14,1 artışla 908,03 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 1.727.169 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 1.224.408 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 236.186 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye ’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2023 Ocak-Temmuz 2024 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2023 Temmuz 2024 Yıllık değişim (%) Avustralya 1.459.710 1.727.169 18,3 302.499 163.507 -45,9 ABD 676.242 1.224.408 81,1 125.965 - - Rusya 308.363 236.999 -23,1 87.852 29.807 -66,1 Kolombiya 99.348 113.068 13,8 - - -