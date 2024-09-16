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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %22 arttı

Pazartesi, 16 Eylül 2024 10:10:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %70,1 ve yıllık %62,6 düşüşle 193.315 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %71,2 ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %62,8 düşüşle 49,94 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %22 artışla 3.301.644 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %14,1 artışla 908,03 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 1.727.169 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 1.224.408 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 236.186 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2023

Ocak-Temmuz 2024

Yıllık değişim
(%)

Temmuz 2023

Temmuz 2024

Yıllık değişim

 (%)

Avustralya

1.459.710

1.727.169

18,3

302.499

163.507

-45,9

ABD

676.242

1.224.408

81,1

125.965

-

-

Rusya

308.363

236.999

-23,1

87.852

29.807

-66,1

Kolombiya

99.348

113.068

13,8

-

-

-

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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