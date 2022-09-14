Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %10 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %188,4 ve yıllık %55,5 artışla 615.626 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %158,3 ve yıllık %463,6 artışla 294,84 milyon $ oldu.
Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %10 azalarak 2,92 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %173,6 artışla 1,17 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1,28 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 784.936 mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2022
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2022
|
Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Avustralya
|
1.276.716
|
1.704.126
|
-25,08
|
241.976
|
395.963
|
-38,89
|
ABD
|
784.936
|
655.774
|
19,7
|
148.036
|
-
|
-
|
Kanada
|
423.454
|
470.298
|
-9,96
|
145.781
|
-
|
-
|
Kolombiya
|
217.347
|
179.447
|
21,12
|
64.950
|
-
|
-
|
Rusya
|
140.021
|
237.758
|
-41,11
|
14.883
|
-
|
-
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: