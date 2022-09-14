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Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %10 azaldı

Çarşamba, 14 Eylül 2022 12:02:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %188,4 ve yıllık %55,5 artışla 615.626 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %158,3 ve yıllık %463,6 artışla 294,84 milyon $ oldu.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %10 azalarak 2,92 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %173,6 artışla 1,17 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1,28 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 784.936 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2022

Ocak-Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2022

Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Avustralya

1.276.716

1.704.126

-25,08

241.976

395.963

-38,89

ABD

784.936

655.774

19,7

­ 148.036

-

-

Kanada

423.454

470.298

-9,96

145.781

-

-

Kolombiya

217.347

179.447

21,12

64.950

-

-

Rusya

140.021

237.758

-41,11

14.883

-

-

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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