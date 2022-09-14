Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %10 azaldı

Çarşamba, 14 Eylül 2022 12:02:58 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %188,4 ve yıllık %55,5 artışla 615.626 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %158,3 ve yıllık %463,6 artışla 294,84 milyon $ oldu.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %10 azalarak 2,92 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %173,6 artışla 1,17 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı 1,28 milyon mt olurken, ABD’den yapılan ithalat 784.936 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Temmuz 2022 Ocak-Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Temmuz 2022 Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Avustralya 1.276.716 1.704.126 -25,08 241.976 395.963 -38,89 ABD 784.936 655.774 19,7 ­ 148.036 - - Kanada 423.454 470.298 -9,96 145.781 - - Kolombiya 217.347 179.447 21,12 64.950 - - Rusya 140.021 237.758 -41,11 14.883 - -

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: