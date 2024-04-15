Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Şubat döneminde %47,9 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %69,8 ve yıllık %21,7 düşüşle 198.909 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %72,1 ve 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %28,5 düşüşle 52,36 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %47,9 artışla 857.379 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %36,8 artışla 240,29 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 407.934 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 248.025 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 113.068 mt ihracat yapan Kolombiya takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2023 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2023 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) Çin 559.775 407.934 -27,1 19.012 49.213 158,8 Mısır - 248.025 - - 80.518 - Japonya - 113.068 - - - - Güney Kore 19.960 88.352 342,6 - 69.177 -

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: