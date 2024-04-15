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Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Şubat döneminde %47,9 arttı

Pazartesi, 15 Nisan 2024 10:59:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %69,8 ve yıllık %21,7 düşüşle 198.909 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %72,1 ve 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %28,5 düşüşle 52,36 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %47,9 artışla 857.379 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %36,8 artışla 240,29 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 407.934 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 248.025 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve 113.068 mt ihracat yapan Kolombiya takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2023

Ocak-Şubat 2024

Yıllık değişim
(%)

Şubat 2023

Şubat 2024

Yıllık değişim

 (%)

Çin

559.775

407.934

-27,1

19.012

49.213

158,8

Mısır

-

248.025

-

-

80.518

-

Japonya

-

113.068

-

-

-

-

Güney Kore

19.960

88.352

342,6

-

69.177

-

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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