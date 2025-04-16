Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Şubat döneminde %17 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %0,4 artış ve yıllık %61 düşüşle 199.714 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %69,1 ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %40,6 düşüşle 31,11 milyon $ oldu.

Önceki yılın ilk iki ayında ise, Türkiye 'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %17 düşüşle 711.539 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %45,1 düşüşle 131,84 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Ocak-Şubat 2025

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke 497.917 mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, 136.617 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Rusya ve 77.005 mt ihracat yapan ABD takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye ’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2025 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2025 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) Avustralya 497.917 407.934 22,1 165.302 49.214 235,9 Rusya 136.617 88.357 54,6 34.412 69.182 101 ABD 77.005 248.025 -69 - 80.518 -

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Şubat 2025